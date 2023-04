L’Isola dei Famosi 2023, quanto dura?

Il passaggio di testimone è quello a cui abbiamo assistito negli anni passati: alla fine del Grande Fratello Vip la palla passa all’Isola dei Famosi, per concludere la stagione con le avventure dei naufraghi in Honduras.

Una staffetta che si ripete anche quest’anno: da lunedì 17 aprile 2023, Canale 5 manda in onda la diciassettesima edizione del reality show che vede un gruppo di personaggi famosi affrontare sfide e difficoltà legate al vivere su una spiaggia.

Ma quanto dura L’Isola dei Famosi 2023? Come rivelato qualche tempo fa da TvBlog, in tutto le puntate di questa edizione sono dieci, in onda per altrettante settimane (e senza doppio appuntamento settimanale). A meno che Mediaset non decida di prolungare il programma, quindi, la finale andrà in onda il 19 giugno.

Alla conduzione ritroviamo Ilary Blasi, affiancata nei collegamenti da Alvin. Opinionisti sono, invece, Vladimir Luxuria (confermata dall’anno scorso) ed Enrico Papi. Previsti degli appuntamenti quotidiani, alle 16:40 su Canale 5 e su Mediaset Extra tutti i giorni dalle 08:00 a notte fonda. Sempre su Mediaset Extra, inoltre, il martedì sera si può rivedere la puntata del lunedì. Previsto uno spazio anche su Mediaset Infinity, con contenuti inediti.