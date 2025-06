Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 28 giugno 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda il film L’incubo di Maggie. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

L’incubo di Maggie – Trama

L’Incubo di Maggie (titolo originale non specificato, diretto da Brittany Underwood) è un thriller psicologico che segue la storia di Maggie (Nicolette Langley), una giovane donna brillante e ambiziosa che crede di aver trovato il lavoro ideale come ragazza alla pari per una famiglia ricca e influente. Tuttavia, quello che sembra un sogno si trasforma in un incubo intricato e pericoloso.

Maggie si occupa con affetto dei bambini della famiglia, ma l’atmosfera nella loro lussuosa casa è tutt’altro che ospitale. Kristen (Kate Watson), la madre, cerca di costruire un rapporto di amicizia artefatto con Maggie, mentre il marito Frederick (Matthew Pohlkamp) si rivela sempre più invadente, insinuandosi nella sua vita con atteggiamenti inquietanti. Quando Frederick tenta un approccio inappropriato e Maggie lo respinge con fermezza, la situazione prende una piega drammatica.

Licenziata senza preavviso e diffamata, Maggie si ritrova senza lavoro né casa, ostracizzata da una lista nera che le preclude ogni opportunità, persino tra gli amici. La sua vita diventa un incubo: un’auto misteriosa la segue, strani incidenti la mettono in pericolo e Maggie si rende conto di essere intrappolata in una rete di minacce invisibili. Nonostante i suoi appelli alla polizia, il potere e l’influenza della famiglia rendono vani i suoi sforzi. Mentre il passato la tormenta, Maggie scopre una verità oscura fatta di segreti nascosti e manipolazioni subdole.

In una notte tempestosa, la giovane si trova a confrontarsi con un pericolo ancora più vicino e insidioso, celato dietro volti che credeva di conoscere. La sua lotta per la sopravvivenza diventa una corsa contro il tempo per smascherare la verità e sfuggire a un incubo che minaccia di distruggerla.

L’incubo di Maggie – Cast

Nicolette Langley nel ruolo di Maggie: La giovane protagonista, una studentessa brillante intrappolata in un gioco pericoloso.

Kate Watson nel ruolo di Kristen: La madre della famiglia, apparentemente cordiale ma manipolativa.

Matthew Pohlkamp nel ruolo di Frederick: Il marito, figura inquietante e minacciosa.

