Amadeus torna da stasera, mercoledì 14 maggio, in prima serata sul Nove con Like a Star, una nuova singing competition basata sul format originale Starstruck, prodotta da Banijay Italia. Persone comuni con un talento straordinario si trasformano nelle più grandi icone della musica, esibendosi su un palco spettacolare per vincere un premio in denaro di 50.000 euro, vivendo il sogno di diventare i loro idoli.

Al fianco di Amadeus, una giuria fissa composta da Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale, che selezionerà il miglior cantante-performer di ogni puntata per accedere alla finalissima. I concorrenti, supportati da un team di esperti, curano ogni dettaglio della trasformazione – dalla voce al look – per portare in scena un’esibizione memorabile di un brano iconico del loro artista del cuore.

Like A Star – Quante puntate

“Like a Star” si articola in 8 puntate: 7 eliminatorie e una finalissima che incoronerà il vincitore. In ogni episodio, sei team tematici, ciascuno composto da tre concorrenti, omaggiano lo stesso artista, sfidandosi per conquistare i voti della giuria e del pubblico in studio. Solo uno dei 18 partecipanti per puntata avanza alla finale attraverso varie manche eliminatorie.

