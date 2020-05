Liberi tutti, trama seconda puntata

Il 16 maggio 2020, su Raitre, va in onda la prima puntata di Liberi tutti, la fiction già disponibile dal 14 dicembre scorso su RaiPlay e scritta da Giacomo Ciarrapico e Luca Vendruscolo, due degli autori di Boris. Protagonista è Giorgio Tirabassi, nei panni di Michele, avvocato abituato ad usare scorciatoie non sempre legali per ottenere ciò che vuole e che viene arrestato dopo che viene trovato con 25 milioni di euro.

A Michele sono consentiti i domiciliari, che l’uomo decide di scontare presso l’abitazione dell’ex moglie Eleonora (Anita Caprioli). Non sa, però, che la donna ha fondato un co-housing, ovvero un sistema che permette a più persone di condividere alcuni luoghi e spese, in un’ottica di rispetto dell’ambiente.

Nel cast della serie, oltre a Tirabassi ed alla Caprioli, troviamo anche Thomas Trabacchi (Riccardo), Ludovica Martino (Chiara), Valeria Bilello (Nicoletta), Caterina Guzzanti (Martina), Ugo Dighero (Dionisotti) e Giordano De Plano (Lapo).

Liberi tutti, la seconda puntata Prima puntata: “Quant’è libero un fringuello?”

Michele architetta una strategia per scrollarsi di dosso le accuse. La strategia sembra funzionare, a ore potrebbe lasciare il Nido. Chiara presenta al padre il suo “amico”.

Seconda puntata: “Ma la giacca la vuole tutta?”

Eleonora e Riccardo in assemblea informano che il Nido ha un problema di inquinamento. Dionisotti propone di rivolgersi ad amici suoi per la bonifica e Michele deve salvare il cohousing da una brutta situazione. Michele si procura una giacca cui tiene molto e Iolde (Rosanna Gentili) è sempre più affettuosa con lui.