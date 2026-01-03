Lezioni Private con Luca Sommi stasera su NOVE: temi, ospiti, quante puntate

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Lezioni Private è un nuovo format televisivo condotto da Luca Sommi, andato in onda in prima serata sul canale NOVE (Warner Bros. Discovery) a partire dal 20 dicembre 2025, per quattro puntate il sabato sera (disponibile anche in streaming su Discovery+).

Non si tratta di una fiction o serie TV con trama narrativa, ma di un programma di approfondimento culturale che esplora l’attualità attraverso l’arte, la letteratura e la musica, senza essere un classico talk show: è descritto come un “racconto” che intreccia analisi di capolavori artistici, riflessioni personali di Luca Sommi e dialoghi con ospiti autorevoli.

Luca Sommi utilizza opere d’arte senza tempo (come “Il bacio di Giuda”, “La Dama con l’ermellino”, “La Primavera”, “La Gioconda”, “Guernica” di Picasso ecc.) come punto di partenza per riflettere su temi universali del presente, collegandoli all’attualità senza ricorrere direttamente alla cronaca quotidiana. L’obiettivo è decifrare le complessità del mondo contemporaneo attraverso prospettive multiple, con un mix di analisi dell’opera, interviste faccia a faccia e narrazioni visive.

Quante puntate

I quattro macro-temi delle puntate sono:

Giustizia (prima puntata – 20 dicembre 2025)

Guerra (seconda puntata – 27 dicembre 2025, partita da “Guernica” di Picasso)

Bellezza (terza puntata – 3 gennaio 2026)

Felicità (quarta puntata – 10 gennaio 2026)

Ospiti

Il programma è stato pensato come “Lezioni private” proprio per il tono intimo e profondo, con Sommi che funge da guida, autore e conduttore. Ospiti principali (per le prime puntate)

Prima puntata (Giustizia): Roberto Vecchioni, Marco Travaglio, Anna Foglietta

Seconda puntata (Guerra): Massimo Cacciari, Giovanna Botteri, Paolo Nori (con focus su temi come la censura, la guerra moderna e la letteratura russa)

Nelle puntate successive sono previsti tra gli altri: Barbara Alberti, Stefano Bonaga, Paolo Crepet, Selvaggia Lucarelli, Tomaso Montanari.