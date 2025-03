Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Stasera, sabato 15 marzo 2025, va in onda la puntata speciale de L’Eredità per San Valentino, intitolata “Viva l’amore” e come sempre condotta da Marco Liorni. Ma chi sono i concorrenti vip che si mettono in gioco?

La puntata speciale in onda su Rai 1 eccezionalmente in prima serata, dalle ore 21:30 vede in azione sei coppie celebri legate da rapporti artistici e/o sentimentali. Ecco chi sono:

Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli

Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli

Simona Izzo e Ricky Tognazzi

Eleonora Erra e Attilio Russo

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli

Daniela Ferolla ed Eleonora Daniele

Queste coppie si sfideranno nei giochi classici del programma, con l’obiettivo di conquistare un montepremi che sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Futuro ETS.

