L’Eredità Viva la Rai: gli ospiti di stasera, 23 marzo 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

L’Eredità torna in prima serata: sabato 23 marzo 2024, su Raiuno, va infatti in onda la seconda delle due puntate speciali del popolare quiz, da quest’anno condotto da Marco Liorni, che ha preso il testimone da Flavio Insinna.

Liorni continua ad essere molto apprezzato dal pubblico, tant’è che L’Eredità in queste settimane sta ottenendo ottimi ascolti, dopo quelli ricevuti dal conduttore con Reazione a Catena. Ecco che, allora, L’Eredità ha guadagnato degli speciali in prima serata, dedicati al Festival di Sanremo ed ai 70 anni della tv. In entrambi i casi, i concorrenti sono personaggi famosi, che giocano ovviamente per beneficienza.

L’Eredità Viva la Rai, gli ospiti

I concorrenti dello speciale in onda sabato 23 marzo 2024 che si danno sfida nelle varie manche del programma sono Giacomo Giorgio, Elisa Isoardi, Giancarlo Magalli, Gigi Marzullo, Paola Perego, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Max Tortora, che giocheranno e lotteranno per conquistare il montepremi finale.

Per tutti l’obiettivo è quello di vincere la sfida finale della “Ghigliottina” per fornire aiuto a chi ne ha davvero necessità. L’eventuale vincita sarà, infatti, interamente devoluta in beneficenza ai Salesiani per il Sociale.

I protagonisti della scossa sono Raul Bova, Giancarlo Magalli e Gigi Marzullo, e non mancheranno le sorprese e i colpi di scena, tra i quali la performance canora di Bianca Guaccero. Infine, ospite d’eccezione della serata, Topo Gigio in una sorprendente versione animata.