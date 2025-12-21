L’Eredità Gran Galà Telethon di domenica 21 dicembre: ospiti ed anticipazioni

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Domenica 21 dicembre 2025, in prima serata su Rai 1 alle ore 21:30, andrà in onda lo speciale “L’Eredità Gran Galà Telethon”, condotto da Marco Liorni. Questa puntata speciale chiude la 36ª maratona Telethon, dedicata alla raccolta fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Il montepremi vinto verrà devoluto interamente alla Fondazione Telethon. Gli ospiti VIP si sfideranno a coppie nel classico gioco del quiz: ecco le coppie previste e i team in gara:

Paola Perego e Paolo Belli

Eleonora Daniele e Tiberio Timperi

Gianmarco Tognazzi e Frank Matano

Fru e Ciro dei The Jackal

Gianluca Gazzoli e Ilaria D’Amico

La serata unirà intrattenimento, solidarietà e atmosfera natalizia, con un grande show benefico.