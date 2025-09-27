Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 27 settembre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda L’Era Glaciale, nuovo capitolo della celebrata saga sui dinosauri. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

L’Era Glaciale – Trama

L’Era Glaciale (titolo originale: Ice Age) è un film d’animazione del 2002 diretto da Chris Wedge e Carlos Saldanha, prodotto da Blue Sky Studios e distribuito da 20th Century Fox. Durata 81 minuti, è il primo capitolo di una saga che ha incassato oltre 383 milioni di dollari in tutto il mondo.

Ambientato 20.000 anni fa durante l’inizio dell’era glaciale, il film segue le avventure di un gruppo eterogeneo di animali preistorici costretti a migrare verso sud per sfuggire al freddo estremo. Il mammut lanoso Manfred “Manny” (un solitario burbero e malinconico), il bradipo chiacchierone Sid e la tigre dai denti a sciabola Diego (inizialmente con intenzioni ostili) si uniscono per restituire Roshan, un cucciolo umano rapito dalle acque, alla sua tribù. Parallelamente, lo scoiattolo dai denti a sciabola Scrat è impegnato in una lotta comica e ossessiva per proteggere la sua ghianda, causando involontariamente catastrofi geologiche come terremoti e lo scioglimento dei ghiacci.

L’Era Glaciale – Cast e doppiatori

Ray Romano nel ruolo di Manfred “Manny” (mammut lanoso)

John Leguizamo nel ruolo di Sid (bradipo)

Denis Leary nel ruolo di Diego (tigre dai denti a sciabola)

Goran Visnjic nel ruolo di Soto (capo del branco di tigri)

Jack Black nel ruolo di Zeke (tigre dai denti a sciabola)

Cedric the Entertainer nel ruolo di Carl (dromedario preistorico)

Diedrich Bader nel ruolo di Lone Gunslinger Vulture (avvoltoio)

Jane Krakowski nel ruolo di Rachel (dromedaria preistorica)

Lorri Bagley nel ruolo di Gladys (dromedaria preistorica)

Doppiaggio Italiano

Pietro Ubaldi come Manny

Leo Gullotta come Sid

Francesco Vairano come Diego

Massimo Lodolo come Soto

Mario Scarabelli come Zeke

