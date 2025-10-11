L’Era Glaciale 3 – L’alba dei dinosauri , film su Italia 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 11 ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda L’Era Glaciale 3 – L’alba dei dinosauri . Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

L’Era Glaciale 3 – L’alba dei dinosauri – Trama

“L’Era Glaciale 3 – L’alba dei dinosauri” è un film d’animazione del 2009 diretto da Carlos Saldanha e Michael Thurmeier, terzo capitolo della saga “Ice Age”. La storia segue Manny (un mammut), Sid (un bradipo) e Diego (una tigre dai denti a sciabola) mentre affrontano nuove avventure.

Sid adotta tre uova di dinosauro trovate casualmente, ma viene rapito dalla loro madre, una ferocissima T-Rex, e portato in un mondo sotterraneo lussureggiante popolato da dinosauri colorati e pericolosi. I suoi amici, insieme all’imminente nascita del primo figlio di Manny ed Ellie, si avventurano in questo “mondo perduto” per salvarlo, guidati dall’eccentrico e astuto Buck, un furetto cacciatore con un occhio solo che insegue il mostruoso dinosauro Rudy.

Tra umorismo, azione e temi di amicizia e famiglia, il gruppo affronta creature preistoriche e scopre un regno nascosto sotto il ghiaccio, mentre Scrat continua le sue disavventure comiche con la ghianda.

L’Era Glaciale 3 – L’alba dei dinosauri – Cast e doppiatori

Ray Romano nel ruolo di Manny (il mammut ansioso di diventare padre)

John Leguizamo nel ruolo di Sid (il bradipo goffo e ottimista)

Denis Leary nel ruolo di Diego (la tigre dai denti a sciabola coraggiosa)

Queen Latifah nel ruolo di Ellie (la moglie di Manny, una mammut)

Simon Pegg nel ruolo di Buck (il furetto avventuriero e monocolo)

Seann William Scott nel ruolo di Crash (uno dei due opossum)

Josh Peck nel ruolo di Eddie (l’altro opossum, fratello di Crash)

Jessie J nel ruolo di Peaches (la figlia neonata di Manny ed Ellie)

Karen Disher nel ruolo di Scratte (la scoiattolo femmina rivale di Scrat)

Chris Wedge nel ruolo di Scrat (lo scoiattolo sabretooth protagonista delle gag mute)