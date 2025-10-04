Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, sabato 4 ottobre, alle 21:20 in tv su Italia1, va in onda il film L’Era Glaciale 2: Il Disgelo. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

L’Era Glaciale 2: Il Disgelo – Trama

“L’Era Glaciale 2: Il Disgelo” è un film d’animazione del 2006 diretto da Carlos Saldanha, sequel de “L’Era Glaciale”. Manny il mammut, Sid il bradipo e Diego la tigre dai denti a sabre scoprono che l’era glaciale sta finendo a causa dello scioglimento dei ghiacciai, che minaccia di inondare la loro valle. Insieme a un gruppo di animali, intraprendono un viaggio verso terreni più alti per sfuggire al pericolo, affrontando avventure, pericoli e scoperte personali, come Manny che incontra Ellie, un altro mammut, e realizza di non essere l’ultimo della sua specie. Lo scoiattolo Scrat continua le sue disavventure comiche con la ghianda, contribuendo involontariamente agli eventi principali.

L’Era Glaciale 2: Il Disgelo – Cast

Le voci originali dei personaggi principali includono Ray Romano (Manny), John Leguizamo (Sid), Denis Leary (Diego), Queen Latifah (Ellie), Seann William Scott e Josh Peck (i possum Crash e Eddie), Jay Leno (Fast Tony) e Chris Wedge (Scrat). In Italia, le voci sono doppiate da Claudio Bisio (Sid), Pino Insegno (Diego) e altri.

Dove è stato girato

Essendo un film completamente animato al computer, non è stato girato in location reali ma prodotto digitalmente negli studi di Blue Sky Studios a Greenwich, nel Connecticut (USA), utilizzando software come Maya per modellazione e animazione.

