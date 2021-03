Leonardo, il cast della serie tv

Per una co-produzione internazionale, ci voleva un cast internazionale. Leonardo, la serie tv in onda dal 23 marzo 2021 su Raiuno, propone infatti un cast proveniente da varie parti del mondo. Ovviamente dall’Italia, essendo la serie nata nel nostro Paese, ma anche dall’Irlanda, dall’Inghilterra e dalla Spagna.

La serie tv, come si evince dal titolo, vuole raccontare la storia epica di Leonardo da Vinci e delle sue opere d’arte ed invenzioni, aggiungendo agli elementi storici che conosciamo anche un pizzico di mistero e di fantasia, immaginando il Genio toscano al centro di alcune indagini per un omicidio.

Aidan Turner è Leonardo da Vinci

Descritto come “l’uomo più instancabilmente curioso della storia”, Leonardo da Vinci incarna l’emblema dell’uomo rinascimentale: pittore, scultore, scienziato, inventore e ingegnere. I suoi codici contengono invenzioni rivoluzionarie che avrebbero richiesto quattro secoli per essere realizzate.

Cresciuto in solitudine, Leonardo si tiene lontano da tutti. Tuttavia, è un osservatore attento che guarda il mondo e vede cose che gli altri non vedono. Prova una meraviglia quasi infantile di fronte ai miracoli della creazione. Leonardo mira all’impossibile: la perfezione nell’arte.

Le sue debolezze lo tormentano. La sua energia creativa esplode in modi e toni diversi ogni giorno, a volte controllata, dando poi vita a opere meravigliose, altre volte anarchica e vulcanica, rischiando di diventare autodistruttiva per l’artista. Nonostante il suo talento, la perfezione gli sfugge. È inquieto, impaziente e spesso insoddisfatto. Dedica la vita al suo lavoro, a spese di chi gli sta accanto.

Robin Renucci è Piero da Vinci

Piero da Vinci è il padre di Leonardo. Assente dalla vita di Leonardo, Piero è rimasto indifferente al figlio, forse vergognandosi della relazione avuta con la madre, una ragazza proveniente da una famiglia povera. Sembra anaffettivo e distante, ma in realtà cerca di aiutare il figlio: mandandolo nella bottega del Verrocchio e finanziando il suo apprendistato.

Quando Leonardo verrà allontanato dalla bottega del maestro, gli procurerà la commissione di un dipinto e, a dispetto delle accuse di sodomia rivolte a suo figlio, garantisce per lui offrendogli i mezzi per eseguirlo. Per la prima volta sembra interessarsi a lui, ma esprime il suo profondo disappunto quando Leonardo non riesce a soddisfare i committenti, distruggendo la sua speranza di essere finalmente accettato. Quando si rivedranno, alcuni anni più tardi, Piero è consapevole del successo di Leonardo, ma non riesce a esprimere al figlio il suo affetto e il suo orgoglio.

