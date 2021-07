Lele Adani lascia Sky Sport: prossima destinazione, DAZN

L’assegnazione dei diritti di Serie A per il prossimo triennio – con 10 partite a DAZN di cui 7 in esclusiva e tre in co-esclusiva con Sky – rivoluzionerà il mercato di telecronisti e commentatori.

Ieri sera – sul finale della partita tra Inghilterra e Danimarca – con gli inglesi che vincono ai supplementari e sfideranno l’Italia nell’atto decisivo, c’è stato di fatto un addio eccellente.

Lele Adani lascia Sky Sport dopo un decennio: ” “Orgoglioso che una partita così, con te (a Trevisani), sia stata la mia ultima telecronaca targata Sky Sport“.

Dunque, dopo un decennio Adani è pronto a cambiare casacca. Nelle prossime ore verrà presentata da DAZN la nuova squadra di commentatori e telecronisti. Uno dei volti nuovi è Giorgia Rossi, che arriva da Mediaset.

Stefano Beccacece (On Twitter @Cecegol)