Legami mortali, film 2019 su Rai 2: trama, finale e cast

Sabato 9 luglio 2022, alle 21:20 su Raidue, va in onda Legami mortali, film-tv thriller trasmesso negli Stati Uniti nel 2019 con il titolo “Thicker than water”, ma noto anche con il titolo “The Twisted Son”. Il film-tv ha come protagonista una famiglia che affronta una perdita facendo entrare in casa un ragazzo che in realtà ha delle cattive intenzioni nei loro confronti.

Legami mortali, trama

Paige (Andrea Roth) e Nathan Decker (Tygh Runyan) hanno perso da un anno il figlio Zach (Jason Smiley). Nathan ed Addie (Katie Douglas), altra figlia della coppia, stanno affrontando il lutto, mentre Paige soffre di disturbo da stress post traumatico e non è ancora tornata al lavoro, cosa che inizia ad avere delle conseguenze sui bilanci della famiglia.

Per questo, la famiglia decide di subaffittare una stanza della loro casa ad un ragazzo del college, mettendo in giro degli annunci. Brandon Wilcox (Eric Osborne) strappa tutti gli annunci e si candida: la famiglia resta sorpresa positivamente dal suo atteggiamento e gli offre la stanza. Il giovane, confidandosi, racconta che la sua famiglia è morta in un incidente stradale quando aveva otto anni.

Brandon cerca in tutti i modi di entrare in sintonia con i Decker, ma a legare con lui è solo Paige, anche perché Brandon inizia pian piano a comportarsi come Zach. La più scettica è Addie, che non si fa convincere da lui neanche quando gli propone di entrare di nascosto ad una festa del college.

Brandon, intanto, viene riconosciuto da un ragazzo, che però lo chiama Eric. Per evitare che il giovane possa creargli problemi, Brandon gli dà fuoco nella sua auto. A casa, invece, continua a comportarsi in modo ineccepibile, ma quando convince Paige a finire il puzzle che aveva iniziato Zach, anche Nathan si infastidisce e gli chiede di andarsene.

Brandon riesce a prendere tempo, mentre Addie ed una sua amica controllano il suo profilo sui social network, mettendo per sbaglio un “mi piace”: ora Brandon sa che Addie ha fatto delle ricerche su di lui. Brandon, non contento, cerca di fare fuor Nathan, mettendo delle api -a cui è allergico- nella sua auto. L’uomo fa così un incidente e viene ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Legami mortali, finale

Addie fa una ricerca e scopre che Brandon ha mentito: la sua famiglia è morta, ma un in incendio. La giovane, però, viene presa da Brandon, che la lega e la cosparge di benzina, pronto a darle fuoco. Anche Paige si rende conto che il ragazzo sta mentendo e corre a casa, dove trova la figlia legata.

Brandon ammette di avere ucciso la sua famiglia, ma anche di avere ucciso Zach, di cui era invidioso: voleva prendere il suo posto. Paige prende tempo, dicendo di capirlo, e lo abbraccia, mentre Addie riesce a liberarsi. I tre lottano, fin quando Addie riesce a dare fuoco a Brandon. Poco dopo, la famiglia -compreso Nathan- si riunisce.

Legami mortali, il cast

Andrea Roth: Paige Decker

Tygh Runyan: Nathan Decker

Jason Smiley: Zach Decker

Katie Douglas: Addie Decker

Eric Osborne: Brandon Wilcox

Kayla Henry: Kara

Brian Froud: Robert

Legami mortali, come vederlo?

E’ possibile vedere Legami mortali in streaming su RaiPlay e sull’app per smartphone, smart tv e tablet.