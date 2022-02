Lea Un nuovo giorno, quante puntate sono?

Durante il Festival di Sanremo 2022, è cominciato ad andare in onda il promo di una nuova fiction di Raiuno. Lea Un nuovo giorno è infatti uno dei titoli che la prima rete Rai lancerà la settimana successiva al kermesse canora, un medical melò con Anna Valle, una delle attrici più amate dai fan delle fiction italiane. La data di uscita della fiction è stata fissata a martedì 8 febbraio 2022.

Ma da quante puntate è composto Lea Un nuovo giorno? In tutto, gli episodi di questa nuova serie tv sono quattro, ciascuno della durata di circa 100 minuti ciascuno, e quindi in onda per quattro settimane. Il finale della prima stagione, quindi, salvo cambiamenti di palinsesto dell’ultim’ora, andrà in onda il 1° marzo.

Lea Un nuovo giorno, la trama

Quando Lea (la Valle) ritorna a Ferrara per prendere servizio come infermiera pediatrica, dopo un anno di aspettativa, non sa che rincontrerà l’ex marito Marco (Giorgio Pasotti), brillante pediatra appena nominato primario proprio nello stesso reparto.

Il matrimonio era naufragato dopo la morte del loro bambino, a poche settimane dal parto e dal tradimento di Marco con Anna (Eleonora Giovanardi), amica di Lea e ginecologa nello stesso ospedale. Nonostante il forte desiderio di maternità e la consapevolezza di non poter più avere figli, Lea è decisa a ricominciare una nuova vita, partendo proprio dal suo lavoro e dai piccoli pazienti che accudisce con amore e che diventano per lei come una famiglia.

L’incontro inaspettato con Arturo (Mehmet Gunsur), un affascinante bassista e cantante rock che s’innamora di lei, le fa provare emozioni profonde che non sfuggono a Marco, consapevole di essere ancora innamorato di Lea e di non poter più nascondere i propri sentimenti. In un attimo i due sono di nuovo insieme, il loro amore è una fiamma che non si è mai spenta e che travolge entrambi. Finché non arriverà un duro colpo per Lea che rimetterà tutto in discussione.