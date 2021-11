Lea su Rai 1: quante puntate sono?

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne (che cade il 25 novembre), ma anche per ricordare l’anniversario della morte di Lea Garofalo (che cade il 24 novembre), Raiuno ripropone, martedì 23 novembre 2021, Lea, fiction che andò in onda nel 2015 e che ripercorre la storia di Garofalo, donna dal grande coraggio che si oppone alla ‘ndrangheta.

Ma da quante puntate è composto Lea? In realtà, la fiction è un film-tv, che va quindi in onda in una sola serata. La versione in onda ora è identica a quella del 2015, in quanto, appunto, film-tv che non ha bisogno di tagli per andare in onda in un’unica serata.

Lea, la trama

Lea (Vanessa Scalera) nasce a Petilia Policastro, feudo della ‘ndrangheta in provincia di Crotone, una terra in cui nascere donna vuol dire non essere libera. Il suo destino è segnato: il fratello, Floriano (Mauro Conte), è il capocosca locale, il compagno, Carlo (Alessio Praticò), gestisce per conto della famiglia spaccio e usura a Milano.

Ma Lea, per dare a sua figlia Denise (Linda Caridi) un futuro di libertà, lancia una sfida inaccettabile alle regole criminali. Il 24 novembre 2009 Lea scompare. Denise non è che una ragazzina, potrebbe credere a quello che le racconta il padre: Lea se n’è andata, l’ha lasciata sola. Ma anche Denise non ci sta…