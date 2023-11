Lea – I nostri figli – Trama terza puntata (26 novembre)

Stasera, domenica 26 novembre 2023, terza puntata della fiction Lea – I nostri figli, in onda alle 21:30 su Raiuno. Si tratta come noto della seconda stagione della serie, seguito di Lea – Un nuovo giorno, andata in onda nel 2021, sempre con Anna Valle protagonista.

Lea – I nostri figli – Trama terza puntata

La terza puntata di Lea – I nostri figli, intitolata “Scelte”, è andata in onda su Rai 1 il 26 novembre 2023. L’episodio si apre con Lea che, dopo aver scoperto il tradimento di Arturo, è sconvolta e distrutta. La donna non riesce a perdonarlo e decide di cacciarlo di casa. Arturo, in preda ai sensi di colpa, tenta in tutti i modi di farsi perdonare, ma Lea è irremovibile. La donna gli dice che non ha più fiducia in lui e che non può più stare con lui.

Nel frattempo, Camilla è sempre più grave e i medici le consigliano un trapianto di fegato. La madre biologica di Camilla, Sofia, è la candidata perfetta per la donazione. Sofia accetta di sottoporsi all’intervento, ma è preoccupata per le conseguenze che potrebbe avere sulla sua salute.

Martina, invece, continua a cercare la sua vera madre. La ragazza incontra un’altra donna che potrebbe essere sua madre, ma non è sicura. Martina chiede a Leo di aiutarla a scoprire la verità. Alla fine della puntata, Lea e Arturo si incontrano per l’ultima volta. Arturo cerca di convincere Lea a perdonarlo, ma la donna è irremovibile. Lea gli dice che non potrà mai perdonarlo per quello che ha fatto.