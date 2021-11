Lea film-tv, il cast

A guidare il cast di Lea, il film-tv dedicato alla storia realmente accaduta di Lea Garofalo ed in onda su Raiuno martedì 23 novembre 2021, c’è un’attrice oggi molto nota al pubblico della prima rete Rai, ovvero Vanessa Scalera. Protagonista di Imma Tataranni-Sostituto procuratore, Scalera quando ha recitato in Lea, nel 2015, non era ancora famosa al grande pubblico, ma riuscì già ad impressionare per la sua bravura.

Oltre a lei, però, nel cast di questo film-tv troviamo anche Linda Caridi, giovane attrice anch’essa vista di recente in tv, avendo fatto parte del cast de Il Cacciatore 3. Le due attrici sono ovviamente affiancati da altri interpreti. Ecco, quindi, il cast di Lea.

Vanessa Scalera: Lea Garofalo

Linda Caridi: Denise Cosco

Alessio Praticò: Carlo Cosco

Mauro Conte: Floriano Garofalo

Matilde Piana: Santina Miletta, madre di Lea

Bruno Torrisi: avvocato difensore di Carlo

Roberta Caronia: Enza Rando, avvocato che aiuta Lea

Annalisa Insardà: Renata Plado-Cosco

Francesco Reda: Giuseppe Cosco

Andrea Lucente: Carmine Venturino, fidanzato di Denise

Diego Ribon: don Luigi Ciotti

Rebecca Capurso: Denise a 5 anni

Denise Sapia: Denise ad 8 anni

Giulia Lazzarin: signora Orlandi

Ferruccio Ferrante: maggiore Alessio Carparelli