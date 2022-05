Le regole della pazzia, film: trama, finale e cast

Sabato 28 maggio 2022, alle 21:05, su Raidue va in onda Le regole della pazzia, film-tv trasmesso negli Stat Uniti da Lifetime nel 2020 con il titolo “Deranged Granny” (ma noto anche con il titolo “Dearest Granny”). Un thriller con protagonista una donna disposta a tutto pur di diventare nonna.

Le regole della pazzia film, trama

La protagonista è Barbara Anders (Wendie Malick), donna rimasta vedova e che da tempo non parla con il figlio Ethan (Josh Ventura), ossessionata dall’idea di diventare nonna. Ethan ha interrotto i rapporti con la madre dopo che con la moglie, durante il parto, ha perso il figlio.

Ora, Ethan si è separato ed ha iniziato una relazione con Kendall (Amanda Righetti), anche lei separata e madre di Bobby (Finnegan Garay) ed Amy (Isabel Gameros). Tra i due le cose vanno molto bene, tant’è che Ethan chiede a Kendall di sposarlo. La donna consiglia all’uomo di riallacciare i rapporti con la madre.

Barbara, così, fa la conoscenza di Kendall e dei suoi bambini, a cui si affeziona subito. E’ però infastidita dal fatto che nella vita di Kendall ci sia ancora l’ex marito Calvin (Dave Baez) e la sua ex suocera Jane (Margarita Franco).

La donna fa di tutto per avvicinare a sé i bambini, viziandoli e portandoli al parco divertimenti invece che accompagnarli dal loro padre. Calvin, ovviamente, si arrabbia e chiede a Barbara di stare al suo posto, ma lei mette in atto il suo piano. Prima avvelena Calvin con una torta di mele, poi fa in modo che Bobby ed Amy inizino a preferire lei a loro madre.

Il piano di Barbara consiste anche nel far fuori Kendall, approfittando del fatto che Ethan sia fuori casa per lavoro. Prepara anche per lei una torta avvelenata, e gliela offre, ma quando sta per mangiarla Kendall le rivela di essere incinta.

Le regole della pazzia film, finale

Barbara toglie di bocca la torta a Kendall, ma non si rende conto che il dolce finisce nelle mani dei bambini, che rischiano di finire avvelenati. Kendall capisce che c’è qualcosa che non va: Barbara ammette così il suo piano tirando fuori una pistola. Le due iniziano una colluttazione, che si conclude con l’arrivo della Polizia.

Gli agenti hanno infatti scoperto le cause della morte di Calvin ed avevano iniziato ad indagare, scoprendo l’ossessione di Barbara anche per i bambini dei suoi vicini di casa. La raggiungono e, così, la arrestano. Passa del tempo: Ethan e Kendall hanno il loro figlio, mentre Barbara si trova in carcere. Dalla sua cella fa una maglioncino, che vuole dare a suo nipote.

Le regole della pazzia, cast

Wendie Malick: Barbara Anders

Amanda Righetti: Kendall Thompson

Josh Ventura: Ethan Anders

Finnegan Garay: Bobby Thompson

Isabel Gameros: Amy Thompson

Dave Baez: Calvin Thompson

Margarita Franco: Jane Thompson

Jim Lau: Dr. Howard

Le regole della pazzia, come vederlo?

E’ possibile vedere Le regole della pazzia in tv oppure su RaiPlay, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone.