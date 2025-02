Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Le onde del passato è una fiction di Canale 5 che va in onda a partire dal 19 febbraio 2025. Quante puntate sono? La serie è composta da sei puntate, con due episodi per ogni serata, per un totale di dodici episodi, ciascuno della durata di circa 50 minuti, con finale previsto per il 26 marzo

Trama Le onde del passato

Dove è girato. La storia è ambientata all’Isola d’Elba, inizia nell’estate del 2004 quando Anna Reali (interpretata da Anna Valle) e Tamara Valente (interpretata da Irene Ferri), due giovani amiche e musiciste, subiscono una violenza sessuale durante una festa su uno yacht. Vent’anni dopo, Anna è diventata una pilota di aerei, mentre Tamara gestisce un B&B sull’isola chiamato “Le Sirene”, specializzato in vacanze terapeutiche.

La trama prende una svolta quando Tamara chiama Anna per informarla che uno degli uomini che le avevano violentate è stato ritrovato morto, e lei è la principale sospettata. Anna torna all’Elba, non solo per aiutare l’amica, ma anche per confrontarsi con un passato traumatico che aveva cercato di lasciarsi alle spalle. Qui incontra Luca Bonnard (interpretato da Giorgio Marchesi), un commissario di polizia che l’aveva salvata quella notte vent’anni prima. Insieme, inizieranno un’indagine per scoprire la verità dietro l’omicidio, affrontando vecchi fantasmi e nuovi indizi che potrebbero svelare chi è realmente il colpevole.

La serie esplora temi come la giustizia, la vendetta, il perdono e la resilienza, intrecciando la ricerca della verità con la dinamica delle relazioni personali e il peso del passato sulle vite dei protagonisti.

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram