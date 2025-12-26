Le note del Natale su Rai1: cast, ospiti e scaletta

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Le note del Natale (l’anno scorso dedicato al Giubileo) è il grande evento musicale natalizio in onda stasera, venerdì 26 dicembre 2025, in prima serata su Rai1 (dalle ore 21:30 circa). Si tratta di un appuntamento unico che unisce musica, narrazione e tradizione per celebrare lo spirito del Natale, valorizzando il patrimonio culturale e spirituale italiano. Le performance si svolgono in location suggestive e iconiche tra Roma, Napoli e Firenze, creando un’atmosfera di pura emozione e magia.

Conduttrice e Narratore sono rispettivamente Eleonora Daniele e Padre Enzo Fortunato. Il programma, giunto alla sua quarta edizione, nasce infatti da un’idea di Padre Enzo Fortunato e rappresenta un vero abbraccio corale attraverso la musica e le parole, pensato per coinvolgere pubblico di tutte le età.

Cast

Tra gli artisti confermati che si esibiranno con brani natalizi e classici intramontabili troviamo un cast di grande livello: Andrea Bocelli (con un intervento esclusivo, canterà l’iconica “Ave Maria”), Al Bano, Marco Masini, Sal Da Vinci, Arisa e Noemi. Ci saranno poi Gospel Voices e il Coro dell’Antoniano di Bologna. Special guest Carlo Conti e Alessandro Greco.