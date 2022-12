Le neomelodiche show stasera su Real Time: chi sono Nancy Coppola, Giusy Attanasio e Stefania Lay

Sarà dedicata al fenomeno del neomelodico napoletano lo speciale di stasera intitolato Le neomelodiche show in onda oggi, venerdì 30 dicembre 2022 su Real Time (canale 31 dtt). Un programma che va letto nel filone della serie Il Castello delle Cerimonie di cui le cantanti protagoniste sono state spesso parte. La novità però è che siano state scelte solo artiste donne. Vediamo chi sono.

Chi è Nancy – Nunzia Coppola

Nunzia detta Nancy – Nunzia Coppola è nata il 21 luglio del 1986 a Napoli, ha debuttato appena diciottenne nel 2004 ed è nota anche per la forte perdita di peso, dovuta a un’operazione bariatrica con cui ha perso 20 kg. La trovate qui su Instagram.

Chi è Giusy – Giuseppina Attanasio

Giuseppina detta Giusy Attanasio è nata a Napoli – Rione Sanità – il 9 luglio 1988, e ha purtroppo dovuto affrontare solo due mesi fa, a ottobre 2022, il lutto della perdita dell’amata mamma. Si è sposata con Peppe Di Donato con un matrimonio da sogno celebrato proprio alla Sonrisa: ecco la puntata dedicata de Il Castello delle Cerimonie 2019. La trovate qui su Instagram.

Chi è Stefania Lay

Stefania Lay, anche lei mamma, è nata a Napoli il 12 Aprile 1980, e in passato ha collaborato anche con Nino D’Angelo. La trovate qui su Instagram.

Le neomelodiche show – Dove vederlo

Le neomelodiche show va in onda in prima tv venerdì 30 dicembre 2022 alle ore 21,20 per una durata di circa 80 minuti fino alle 22,40 circa.

Nancy Coppola, Giusy Attanasio e Stefania Lay – So Tutte Tale e Quale

Ecco il video della canzone realizzata insieme dal trio in questo 2022: So Tutte Tale e Quale