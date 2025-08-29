Le mie ragazze di carta, film su Rai1: trama, attori e cast
Questa sera, venerdì 29 agosto 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film Le mie ragazze di carta. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.
Le mie ragazze di carta – Trama
Le mie ragazze di carta è un film del 2023, diretto da Luca Lucini. Ambientato nella Treviso di fine anni ’70, racconta il passaggio dalla vita rurale a quella urbana della famiglia Bottacin, composta da Primo (Andrea Pennacchi), Anna (Maya Sansa) e il figlio adolescente Tiberio (Alvise Marascalchi).
Il cambiamento, segnato dalla rapida urbanizzazione, è particolarmente complesso per Tiberio, che vive il passaggio dalla pubertà all’adolescenza tra primi amori, partite di rugby e la scoperta della sessualità attraverso un cinema porno locale gestito dal padre del suo amico Giacomo (Christian Mancin). La storia intreccia la perdita dell’innocenza di Tiberio con i mutamenti sociali dell’epoca, come la crisi delle sale cinematografiche che si convertono a proiezioni a luci rosse per sopravvivere.
Le mie ragazze di carta – Cast
Andrea Pennacchi (Primo Bottacin)
Maya Sansa (Anna Bottacin)
Alvise Marascalchi (Tiberio Bottacin)
Cristiano Caccamo (personaggio transgender)
Neri Marcorè (Don Marcello, prete e allenatore di rugby)
Christian Mancin (Giacomo)