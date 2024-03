Le indagini di Sister Boniface su Rai2: trama e quante puntate sono

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, sabato 9 marzo 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai2, va in onda la prima puntata della serie tv Le indagini di Sister Boniface, serie crime inglese con una spruzzata di umorismo, spin-off della fiction Padre Brown, della quale recupera un personaggio molto amato. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Le indagini di Sister Boniface – Quante puntate

La serie tv si compone di due stagioni, ognuna delle quali ha una durata di 10 puntate. Al momento conta quindi complessivamente su 20 episodi.

Le indagini di Sister Boniface – Trama

Sister Boniface è una suora cattolica che vive nel convento di St. Vincent. Può sembrare una suora come tante, ma nèconde un segreto: è un’esperta di scienza forense! Utilizzando le sue abilità scientifiche e la sua profonda conoscenza della natura umana, Sister Boniface collabora con l’ispettore di Polizia Sam Gillespie (Max Brown) per risolvere casi di omicidio nella apparentemente pacifica cittadina di Great Slaughter.

Le indagini di Sister Boniface – Cèt

Lorna Watson è Sister Boniface

Max Brown è Detective Inspector Sam Gillespie

Jerry Iwu è Detective Sergeant Felix Livingstone

Miranda Raison è Ruth Penny

Belinda Lang è Mrs. Clam

Carolyn Pickles è Reverend Mother Adrian

Virginia Fiol è Sister Reginald

Tina Chiang è Sister Peter

David Sterne è Tom Thomè

Ivan Kaye è Ted Button

Sarah Crowden è Miss Thimble

Robert Daws è Chief Constable Hector Lowsley