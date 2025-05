Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Luisa Ranieri torna in tv, su Raiuno, con il personaggio che le ha regalato nuove soddisfazioni e popolarità. Le indagini di Lolita Lobosco 3 è infatti la terza stagione della fiction tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio), in onda da lunedì 4 marzo 2024.

Ma da quante puntate è composto Le indagini di Lolita Lobosco 3? A differenza della seconda stagione, che era composta da sei episodi, la terza stagione della serie è composta da quattro puntate, come la prima stagione, in onda il lunedì sera per altrettante settimane. Il finale di stagione, quindi, va in onda il 25 marzo.

Le indagini di Lolita Lobosco 3, la trama

In questa terza stagione nuove appassionanti indagini impegneranno la vicequestore Lolita Lobosco e un incontro inaspettato proverà a farle cambiare idea sull’amore, dopo i fallimenti sentimentali delle sue ultime relazioni, ovvero Danilo (Filippo Scicchitano) e Angelo (Mario Sgueglia).

Riuscirà Lolita ad aprire nuovamente il cuore, nonostante le intime resistenze e la ferita profonda causata dalla vicenda di Angelo? E a proposito di Angelo, siamo davvero sicuri che sia uscito per sempre dalla vita della poliziotta?

Tante novità attendono anche gli altri personaggi della serie: Nunzia (Lunetta Savino) e Carmela (Giulia Fiume) lasciano la casa di una vita per aprire un agriturismo assieme a Trifone (Maurizio Donadoni), Lello (Jacopo Cullin) si prepara scrupolosamente al ruolo di padre di due gemelli e Antonio (Giovanni Ludeno) deve tenere testa a Porzia (Claudia Lerro) cercando di non fare errori che gli possono costare cari.

Nessuno avrà di che annoiarsi, men che meno Marietta (Bianca Nappi), magistrato e amica di Lolita, che come sempre rincorre l’amore e la felicità infischiandosene delle apparenze e delle convenzioni sociali.

