Le indagini di Lolita Lobosco, dov’è stato girato?

C’è tutta la bellezza del Salento al centro degli episodi de Le indagini di Lolita Lobosco, la serie tv che Raiuno manda in onda dal 21 febbraio 2021. Luisa Ranieri è la protagonista di questa nuova fiction, tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio editore).

Ma dov’è stato girato Le indagini di Lolita Lobosco? La location principale è Bari: questa è d’altra parte la città natale in cui torna la protagonista dopo un periodo passato al Nord. Vedremo, quindi, numerosi scorsi del capoluogo pugliese nel corso delle puntate, ma non solo.

Un’altra città scelta da Luca Miniero, regista della serie, per le riprese è stata Monopoli: qui sono state girate infatti le scene in esterna della Questura in cui lavora la protagonista, in particolare a Palazzo Palmieri. Ma la serie ha avuto anche altre location lungo il Salento, vero protagonista delle puntate. Gli interni, infine, sono stati girati a Roma.