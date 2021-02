Le indagini di Lolita Lobosco, il cast

Non solo Luisa Ranieri: nel cast de Le indagini di Lolita Lobosco, la fiction tratta dai romanzi di Gabriella Genisi (editi da Sonzogno e Marsilio editori) in onda dal 21 febbraio 2021 su Raiuno, ci sono alcuni attori che hanno già bazzicato, in passato, il mondo delle fiction Rai.

La serie è diretta da Luca Miniero, alla prima regia per una fiction Rai. Ma da chi è composto il cast di Lolita Lobosco? Numerosi gli attori presenti nel cast fisso, a cui si aggiungono anche alcuni interpreti di puntata, utili per sviluppare i casi raccontati.

Luisa Ranieri è Lolita Lobosco

Pugliese, dopo anni al Nord torna a Bari, la sua città natale, dove diventa Vicequestore. Ambientarsi nel nuovo ambiente di lavoro non è facile, sebbene siano passati cinquant’anni dall’ingresso in Polizia della prima donna: nonostante questo, però, mantiene sempre la propria femminilità. Decide di intraprendere questa carriera per il padre, criminale che l’ha fatta soffrire.

Anche per questo Lolita fa fatica a lasciarsi andare con gli altri uomini: di storie passionali ne ha avute tante, ma alla fine ha sempre interrotto le relazioni per un motivo o per l’altro. Le cose potrebbero cambiare con Danilo (Filippo Scicchitano), che le farà capire che fa bene mettersi in gioco.

