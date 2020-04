Le indagini di Hailey Dean-Eredità mortale: trama, cast e trailer

All’interno del ciclo Domenica in giallo, in onda ogni domenica, appunto, su Raidue, in sostituzione dei programmi sportivi (il campionato è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso) alle 14:00 va in onda Le indagini di Hailey Dean, ciclo di film-tv tratto dalla saga di romanzi gialli di Nancy Grace, con protagonista Hailey Dean (Kellie Martin), un pubblico ministero che lascia il suo lavoro per diventare consulente matrimoniale e terapista, che si ritrova ad indagare su alcuni casi insieme all’investigatore ed amico Fincher Garland (Viv Leacock) ed ad altri personaggi.

Le indagini di Hailey Dean-Eredità mortale, la trama

Il 19 aprile 2020 va in onda il film-tv “Eredità mortale”. Hailey decide di aiutare l’amica Pam Finan (Michelle Harrison) a vedere la casa dei genitori recentemente scomparsi. Ma Pam scompare improvvisamente, senza dire niente a nessuno.

A peggiorare le cose, un incidente in cui rimane vittima il fidanzato della donna, mentre l’assistente medico legale Jonas McClellan (Matthew MacCaull), con cui Hailey si sta frequentando, si ammala gravemente. La protagonista, mentre indaga, si chiede se questi eventi siano connessi tra di loro.

Le indagini di Hailey Dean-Eredità mortale, il cast

Ecco il cast de Le indagini di Hailey Dean-Eredità mortale:

Kellie Martin: Hailey Dean

Viv Leacock: Fincher Garland

Giacomo Baessato: Danny Morgan

Emily Holmes: Sabrina Butler

Matthew MacCaull: Jonas McClellan

Lucia Walters: Charlene Montgomery

Michelle Harrison: Pam Finan

Jim Thorburn: Ryan Cook

Peter Bryant: Randall Quinn

Gwynyth Walsh: Doris Keating

Cindy Busby: Amanda Stone

Joshua Hinkson: Lance Hunter

Le indagini di Hailey Dean-Eredità mortale, streaming

E’ possibile vedere Le indagini di Hailey Dean-Eredità mortale in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.