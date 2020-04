Le indagini di Hailey Dean-Appuntamento con l’assassino: trama, cast e trailer

All’interno del ciclo Domenica in giallo, in onda ogni domenica, appunto, su Raidue, in sostituzione dei programmi sportivi (il campionato è stato sospeso a causa dell’emergenza sanitaria in corso) alle 15:25 va in onda Le indagini di Hailey Dean, ciclo di film-tv tratto dalla saga di romanzi gialli di Nancy Grace, con protagonista Hailey Dean (Kellie Martin), un pubblico ministero che lascia il suo lavoro per diventare consulente matrimoniale e terapista, che si ritrova ad indagare su alcuni casi insieme all’investigatore ed amico Fincher Garland (Viv Leacock) ed ad altri personaggi.

Le indagini di Hailey Dean-Appuntamento con l’assassino, la trama

Il 19 aprile 2020 va in onda il film-tv “Appuntamento con l’assassino”. Un’amica della madre di Hailey chiede alla protagonista aiuto: sua figlia, Miranda (Jenna Richardson), è sparita. Insieme a Fincher (Viv Leacock), Hailey fa partire le indagini, e grazie all’aiuto di Danny (Giacomo Baessato) e Monty (Lucia Walters) scopre che altre ragazze, nella stessa zona, sono scomparse negli ultimi sei mesi.

Le ragazze hanno in comune il fatto di aver utilizzato Penguin Match, un’app di appuntamento: secondo la protagonista, un serial killer potrebbe aver fatto uso dell’app per attirare a sé le ragazze. Aiutata dai proprietari dell’app, Wade Braden (Toby Levins) e Jessica Marsand (Kieran Sequoia), Hailey crea un finto profilo per tendere una trappola all’assassino.

Le indagini di Hailey Dean-Appuntamento con l’assassino, il cast

Ecco il cast de Le indagini di Hailey Dean-Appuntamento con l’assassino:

Kellie Martin: Hailey Dean

Viv Leacock: Fincher Garland

Giacomo Baessato: Danny Morgan

Emily Holmes: Sabrina Butler

Matthew MacCaull: Jonas McClellan

Lucia Walters: Charlene Montgomery

Jenna Richardson: Miranda

Ben Sullivan: Roger “Melvin706” Seeger

Toby Levins: Wade Braden

Kieran Sequoia: Jessica Marsand

Jennifer Cheon Garcia: Lisa Thompson

Roz Murray: Alicia

Colleen Wheeler: Georgina

Le indagini di Hailey Dean-Appuntamento con l’assassino, il trailer

Le indagini di Hailey Dean-Appuntamento con l’assassino, streaming

E’ possibile vedere Le indagini di Hailey Dean-Appuntamento con l’assassino in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.