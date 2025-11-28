Le Iene presentano La Cura, da novembre 2025

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Le Iene presentano: La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio è uno spin-off de Le Iene, già in programma su Italia 1 fino ad aprile , ed ora di ritorno in prima serata, venerdì 28 novembre 2025. Condotto da Gaetano Pecoraro, scritto da Riccardo Festinese e Alessandra Frigo, il programma esplora il sistema sanitario italiano, analizzandone criticità ed eccellenze con un focus su salute, ricerca medica e innovazioni terapeutiche.

Tre nuove puntate per raccontare cosa non funziona nella sanità italiana, ma anche le eccellenze, le terapie più avanzate e come imparare a prenderci cura di noi stessi con maggiore consapevolezza. Prima puntata dedicata alla Campania (28 novembre): pronto soccorso al collasso, strutture inadeguate, medicina territoriale svuotata e dirigenti senza titoli. Ma anche storie di medici e infermieri che ogni giorno fanno la differenza.

Si parla di Alzheimer con i metodi più innovativi per gestirlo e le nuove sperimentazioni che aprono speranze concrete. Torna la storia di Andrea Antonello e di suo padre Franco, fondatore de “I Bambini delle Fate”, per dare voce all’autismo. Le telecamere entrano nelle sale operatorie del Carlo Besta di Milano, dove si affrontano i tumori cerebrali più complessi.

E poi l’inchiesta sul glifosato, l’erbicida più usato al mondo e i rischi per la salute ambientale. Viaggio negli Stati Uniti alla scoperta di cosa siamo disposti a fare per rallentare l’invecchiamento: dalle terapie più serie alle proposte estreme. Infine l’amore visto dalla biologia, con l’immunologa Antonella Viola e la divulgatrice Barbara Gallavotti, compagne di viaggio di questa edizione de La Cura.

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.