Le Iene presentano: La Cura – Tutto ciò che devi sapere per stare meglio è uno spin-off de Le Iene, in programma su Italia 1 il 20 aprile 2025, in prima serata, la sera di Pasqua. Condotto da Gaetano Pecoraro, scritto da Riccardo Festinese e Alessandra Frigo, il programma esplora il sistema sanitario italiano, analizzandone criticità ed eccellenze con un focus su salute, ricerca medica e innovazioni terapeutiche.

Questa puntata, come le precedenti, propone un viaggio nella sanità italiana e internazionale, evidenziando:

Problematiche: Liste d’attesa infinite, carenze di personale (es. medici gettonisti a Cuneo), strutture inadeguate e soluzioni come le case di comunità in Lombardia, spesso prive di risorse.

Eccellenze: Innovazioni come la ricerca per una cura definitiva del diabete di tipo 1 al Centro Trapianti di Padova, il vaccino terapeutico contro il melanoma all’Istituto dei Tumori di Milano e il trapianto fecale per lo studio del microbiota al Policlinico Gemelli di Roma.

Temi di salute mentale: Approfondimenti su depressione, abuso di psicofarmaci, sonnambulismo e malattie rare come l’insonnia familiare fatale.

Prospettive globali: Storie di medici italiani emigrati negli Emirati Arabi per migliori condizioni di lavoro e qualità della vita.

Girato in parte nelle sale operatorie dell’Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano, Pecoraro è affiancato da esperti come Paolo Veronesi, oncologo e direttore del programma di Senologia dell’IEO, e Leonardo Mendolicchio, psichiatra dell’Istituto Auxologico. Il programma combina inchieste giornalistiche con un approccio divulgativo, offrendo spunti per comprendere meglio le opzioni di cura disponibili e accrescere la consapevolezza dei pazienti.

Conduttore: Gaetano Pecoraro, giornalista e inviato storico de Le Iene, noto per le sue inchieste approfondite. Ospiti Paolo Veronesi, oncologo di fama internazionale, e Leonardo Mendolicchio, psichiatra esperto in disturbi mentali.

