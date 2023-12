Le Iene presentano – Inside, anticipazioni puntata sulla ‘ndrangheta (7 dicembre 2023)

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 7 dicembre 2023, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene, dal titolo Le Iene presentano – Inside. Si tratta di una puntata speciale dedicata alla ‘ndrangheta, ovvero la mafia calabrese.

Le Iene presentano – Inside – Anticipazioni

La puntata di “Le Iene – Inside” del 7 dicembre 2023 è stata dedicata alla ‘ndrangheta, la criminalità organizzata più potente e pericolosa del mondo. Il reportage di Giulio Golia ha raccontato le attività illecite della ‘ndrangheta, come il traffico di droga, di armi e di esseri umani, il riciclaggio di denaro e la corruzione.

Il traffico di rifiuti tossici e radioattivi

Golia ha raccontato di come la ‘ndrangheta sia coinvolta nel traffico di rifiuti tossici e radioattivi. I rifiuti vengono importati da altri Paesi, come la Germania, la Francia e la Spagna, e poi impastati nel cemento per essere sversati in discariche abusive. Questo traffico è estremamente pericoloso per l’ambiente e per la salute delle persone.

La corruzione

Golia ha anche raccontato di come la ‘ndrangheta sia infiltrata nelle istituzioni, in particolare nella politica e nella magistratura. Questo permette alla ‘ndrangheta di condizionare le decisioni del governo e di evitare le indagini delle forze dell’ordine.

La corruzione della ‘ndrangheta

Il reportage di Golia è stato un duro atto d’accusa contro la ‘ndrangheta. Ha mostrato come questa criminalità organizzata sia un pericolo per l’Italia e per l’Europa.

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.