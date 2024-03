Le Iene presentano – Inside, anticipazioni puntata 21 marzo 2024

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 21 marzo 2024, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene presentano – Inside. Vediamo insieme i temi e i servizi della serata.

Le Iene presentano – Inside – Anticipazioni

La puntata di “Le Iene presentano – Inside” del 21 marzo 2024 è ricca di reportage e inchieste su temi di grande attualità e impatto sociale. Ecco alcune anticipazioni:

1. Mafia nigeriana in Italia: Un’infiltrazione della Iena Antonino Monteleone nel cuore della mafia nigeriana in Italia. L’obiettivo è quello di svelare i traffici illeciti e le attività criminali di questa organizzazione, che sfrutta e soggioga persone vulnerabili.

2. Baby gang a Milano: Nadia Toffa si concentra sulla preoccupante crescita delle baby gang a Milano, esplorando le cause del fenomeno e le sue conseguenze sulla sicurezza urbana. L’inchiesta si propone di dare voce alle vittime e di analizzare le possibili soluzioni.

3. Caporalato in Puglia: Giulio Golia torna ad affrontare il tema del caporalato in Puglia, denunciando le condizioni di sfruttamento lavorativo e di vessazione a cui sono sottoposti molti braccianti agricoli. L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica su questa grave piaga sociale.

4. Sanità pubblica in crisi: Roberta Rei si occupa della crisi della sanità pubblica italiana, evidenziando le carenze del sistema e le difficoltà che i cittadini incontrano nel ricevere cure adeguate. L’inchiesta intende dare voce a chi ha subito disservizi e negligenze nella propria esperienza con il sistema sanitario.

5. Caso Regeni: Un aggiornamento sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano assassinato in Egitto nel 2016. Le Iene continuano a chiedere verità e giustizia per Giulio e per la sua famiglia.

