Le Iene presentano – Inside, anticipazioni puntata 14 dicembre 2023

Seguici su Whatsapp - Telegram

Questa sera, giovedì 14 dicembre 2023, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene, dal titolo Le Iene presentano – Inside. Vediamo i temi principali trattai.

Le Iene presentano – Inside – Anticipazioni

La puntata del 14 dicembre 2023 di Le Iene presenta – Inside è stata condotta da Gaston Zama. I servizi di questa puntata hanno trattato i seguenti argomenti:

La ‘ndrangheta. Giulia Golia e Francesca Di Stefano hanno realizzato un viaggio-racconto sulla ‘ndrangheta, una delle quattro mafie presenti in Italia. Il servizio ha raccontato la storia della ‘ndrangheta, le sue origini, le sue attività e la sua diffusione nel mondo.

Il caso della veggente di Trevignano. Antonino Monteleone ha indagato sul caso della veggente di Trevignano, una donna che ha raccontato di aver ricevuto messaggi da Dio e di aver predetto il futuro. Il servizio ha messo in dubbio la veridicità delle affermazioni della veggente e ha sollevato dubbi sulla sua credibilità.

I figli sono di chi li fa o di chi li cresce?. Giulio Golia ha intervistato Michela, una donna che ha deciso di partorire in anonimato perché crede di non poter far fronte ai bisogni della figlia. Il servizio ha affrontato il tema del parto anonimo, una pratica che è ancora legale in Italia, e ha sollevato dubbi sulla sua eticità.

Cerca di salvare la madre su TikTok. Matteo Viviani ha raccontato la storia di un ragazzo che ha cercato di salvare la madre da un’aggressione utilizzando TikTok. Il servizio ha messo in luce il ruolo dei social media nella diffusione di notizie e nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica.

Lasciato solo dai servizi sociali, lo adotta il quartiere. Giulio Golia ha raccontato la storia di un bambino che è stato lasciato solo dai servizi sociali. Il servizio ha raccontato come il quartiere in cui il bambino vive si sia mobilitato per adottarlo e garantirgli un futuro migliore.

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.