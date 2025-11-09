Le Iene Inside, anticipazioni puntata 9 novembre 2025: La libertà sessuale nell’era di Vannacci

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 9 novembre 2025, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene presentano – Inside. Vediamo insieme i temi e i servizi della serata.

Le Iene Inside – Anticipazioni

La terza puntata, curata da Nina Palmieri e Luca Vantini, si intitola “La libertà sessuale nell’era di Vannacci” e affronta uno dei temi più controversi dell’attualità: il complesso rapporto tra identità, diritti e libertà personale nell’Italia contemporanea.

Lo speciale si configura come un’immersione nell’universo queer di oggi, ma anche come un’analisi lucida delle fratture culturali che attraversano la società, sempre più divisa tra spinte emancipative e richiami conservatori. Attraverso storie personali, interviste e confronti diretti, “Inside” tenta di mettere in dialogo due visioni del mondo che coesistono nello stesso Paese senza mai davvero comunicare: da una parte il pensiero ultraconservatore, che difende modelli tradizionali di famiglia, genere e sessualità; dall’altra chi rivendica il diritto di essere sé stesso, senza vincoli morali o ideologici.

A incarnare queste due prospettive opposte, in una contrapposizione tanto simbolica quanto concreta, ci sono il generale Roberto Vannacci e il fisico e divulgatore Vincenzo Schettini. Due figure agli antipodi per formazione, valori e linguaggio, ma entrambe capaci di polarizzare l’attenzione pubblica. Vannacci, al centro di numerose controversie per le sue posizioni su identità di genere e diritti delle minoranze, rappresenta quella parte del Paese che teme la perdita dei valori tradizionali. Schettini, noto per il suo approccio empatico e inclusivo alla scienza e alla diversità, porta invece la voce di chi crede in una società aperta e plurale, dove la libertà individuale non sia vissuta come una minaccia.

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.