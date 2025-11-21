Le Iene Inside, anticipazioni puntata 21 novembre 2025: Sette religiose: perché ci caschiamo?

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 21 novembre 2025, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene presentano – Inside. Vediamo insieme i temi e i servizi della serata.

Le Iene Inside – Anticipazioni

La quinta puntata, condotta da Roberta Rei e Giulio La Monica e intitolata Sette religiose: perché ci caschiamo?, indaga il confine tra fede, esoterismo e manipolazione psicologica: un mondo in cui guru e leader spirituali costruiscono potere e ricchezze sfruttando la vulnerabilità delle persone. Al centro dello speciale c’è la storia dell’avvocato italiano Nunzio Bevilacqua.

Nel 2021, in Brasile, conosce Barbara, che poco dopo gli annuncia una gravidanza. Da quel momento Bevilacqua si ritrova intrappolato nella presunta “setta della Matriarca”, un’organizzazione accusata di usare donne e gravidanze come armi di estorsione: relazioni pilotate, test del DNA contestati, professionisti compiacenti e persino rituali esoterici. L’obiettivo? Sottrarre denaro e beni, spesso a uomini sposati e facoltosi. L’avvocato sostiene di essere stato vittima di una vera e propria rete criminale radicata nel sud del Brasile.

Roberta Rei è volata sul posto per documentare l’inchiesta e cercare di fare luce sulle dinamiche della setta. La puntata approfondisce anche le tecniche usate da molte sette per irretire le vittime: promesse di guarigioni miracolose, presunti poteri paranormali, meccanismi di controllo psicologico e isolamento sociale. Tra testimonianze dirette, reportage e interventi di esperti, “Inside” prova a dare una risposta alla domanda che dà il titolo alla serata: perché, ancora nel 2025, così tante persone cadono nella rete di sette religiose e leader carismatici?

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.