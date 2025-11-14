Le Iene Inside, anticipazioni puntata 14 novembre 2025: Italia, una terra promessa?

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 14 novembre 2025, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene presentano – Inside. Vediamo insieme i temi e i servizi della serata.

Le Iene Inside – Anticipazioni

Lo speciale, curato da Nicola Barraco e Francesco Priano, è intitolato Italia, una terra promessa?. Da sempre Le Iene combattono le ingiustizie, grandi e piccole, per rendere il mondo più vicino a quello che sogniamo. In questa puntata si indaga se l’Italia possa ancora essere considerata una terra promessa, sia per chi la vive ogni giorno sia per chi la osserva da lontano, magari sognandola.

L’essere umano è da sempre in movimento, ma mai come oggi: oltre 281 milioni di persone vivono in un Paese diverso da quello natale, spinte da lavoro, affetti o fuga da guerre. Come affrontare i problemi inediti che questa migrazione di massa genera?

Le Iene in streaming

E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.