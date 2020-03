Quando ricomincia Le Iene 2020?

L’ultima puntata de Le Iene 2020 è andata in onda la prima settimana di marzo. Poi, il programma è stato sospeso a causa di un caso di positività al Covid-19 all’interno della sua redazione: per precauzione, quindi, troupe, inviati e conduttori (tra cui anche Nicola Savino ed Alessia Marcuzzi) sono stati messi in quarantena.

Ma quando ricomincia Le Iene? Il programma sarebbe dovuto ripartire il 9 aprile, ma una nota recente della redazione dello show informa che Mediaset ha preferito un ulteriore slittamento al 23 aprile prossimo. “Se pur pronti ad entrare in campo, dovremo aspettare altre settimane in panchina”, si legge sul sito ufficiale del programma. “Ci spiace molto di non poter essere presenti in questo momento in cui la richiesta di informazione e intrattenimento è così centrale. Non dipende da noi.”

La decisione di Mediaset va così a fermare un altro programma di intrattenimento, dopo che numerosi altri programmi, da Forum a Domenica Live, passando per Verissimo, sono stati sospesi in via precauzionale per evitare che gli studi si affollassero di persone che avrebbero potuto mettere a rischio la propria salute e quella degli altri.