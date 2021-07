Le bugie hanno gli occhi verdi, film-tv su Raidue: trama, finale e cast

Il 10 luglio 2021, alle 21:05 su Raidue, va in onda in film-tv Le bugie hanno gli occhi verdi, andato in onda sul network americano Lifetime nel 2018 con il titolo “Web of lies” (ma è noto anche con il titolo “Lies gone viral”). Il film-tv è la storia dei rischi che si possono correre quando si è un’influencer.

Le bugie hanno gli occhi verdi, trama

Whitney Sadler (Shoshana Bush) è un’influencer che vive a Los Angeles. Appresa della morte dei genitori, investiti da un’auto pirata, decide di tornare a Boston, sua città natale, nella casa di famiglia, con la sorella Meghan (Sarah Fischer). Qui incontra Mike Vincent (Spencer Neville), affascinante vicino di casa poco avvezzo al mondo dei social e che le rivela essere stato suo compagno di scuola al liceo.

Whitney dà una festa a cui invita alcuni influencer, tra cui Lucas (Lance A. Williams). Alla festa, un uomo di nome Greg (Paul McCallion) la avvicina in modo fastidioso, ma viene allontanato da Mike, che un po’ riluttante ha accettato il suo invito.

La protagonista va ad un pranzo di lavoro con Lucas, che condivide una loro storia sui social. Tra i vari messaggi, ce n’è uno di minacce, firmato da una persona che si cela dietro lo pseudonimo di WhitneyBigFan. Meghan, intanto, fa delle ricerche su Mike, su cui nutre qualche sospetto.

Whitney scopre Lucas è morto in un incidente stradale dopo il pranzo, perché ubriaco, ma lei ricorda che lui ha bevuto solo un bicchiere di vino. Scossa, inizia a frequentare Mike, con cui instaura una relazione, nonostante i dubbi della sorella, che le consiglia di stargli alla larga.

Meghan s’intrufola a casa di Mike, dove sente le urla di Kathy, che pensa essere la madre di cui l’uomo si prende cura. Ma poco dopo scopre che la donna non è sua madre. Mike e Whitney scoprono Meghan a casa sua, ma Meghan a sua volta mostra alla sorella un asciugamano della ragazza, chiedendosi come mai Mike ne abbia uno. Mike si difende sostenendo sia quello della sera in cui ha cacciato Greg dalla festa. Ma Greg, come rivela lui stesso a Meghan, era stato pagato da qualcuno per comportarsi in quel modo. Proprio mentre sta unendo i punti, Meghan scompare nel nulla.

Le bugie hanno gli occhi verdi, finale

-Attenzione: spoiler-Whitney, cercando la sorella, entra a casa di Mike: sente anche lei le urla di Kathy e, nel seminterrato, trova Meghan legata. Scopre così che Mike la sta stalkerando da tempo, cosa che lui stesso conferma, oltre ad ammettere du aver ucciso i suoi genitori per costringerla a tornare a casa.

In uno scontro, Whitney riesce a mettere a terra Mike con una bombola del gas ed a farlo arrestare. La donna, ora usa i social con più attenzione: istituisce una Fondazione in ricordo di Lucas per mettere in guardia le persone sul bullismo e la sicurezza online. Mike, intanto, dalla prigione, le manda un video.

Le bugie hanno gli occhi verdi, cast

Ecco il cast principale di Le bugie hanno gli occhi verdi:

Shoshana Bush: Whitney Sadler

Sarah Fischer: Meghan Sadler

Spencer Neville: Mike Vincent

Lance A. Williams: Lucas

Paul McCallion: Greg

Kris Sidberry: Maya

Le bugie hanno gli occhi verdi, streaming

E’ possibile vedere Le bugie hanno gli occhi verdi in streaming sul sito ufficiale della Rai, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.