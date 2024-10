Lazio-Nizza in tv: radiocronaca, pronostico, video highlights

Seguici su Whatsapp - Telegram

Alle ore 18.45 di giovedì 3 ottobre si gioca Lazio-Nizza, partita in programma per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League 2024-25. Ecco di seguito come seguire la gara in diretta. L’indice che segue vi porterà direttamente al paragrafo che vi interessa.

Lazio-Nizza su Sky

La partita Lazio-Nizza sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Telecronaca Dario Massara, commento Fernando Orsi – bordocampo Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini, Diretta Gol Antonio Nucera.

Lazio-Nizza in Radio

La radiocronaca di Lazio-Nizza verrà trasmessa in diretta su Rai Radio 1, con orario di collegamento tra i 5 e i 10 minuti prima del calcio d’inizio della gara. Potete ascoltarla cliccando sul pulsante ▶︎ presente nel player in basso.

Video highlights Lazio-Nizza

Subito dopo la fine della partita pubblicheremo qui sotto le video highlights del match.