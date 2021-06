L’atelier delle Meraviglie puntata 11: Ilaria e Simone

L’undicesima puntata della prima stagione de L’atelier delle Meraviglie è andata in onda giovedì 10 giugno 2021, in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). L’episodio trasmesso ha per titolo “Uno scambio di ruoli” con protagonista la coppia formata da Ilaria e Simone, entrambi di Aprilia, mentre in atelier si svolgono le selezioni per trovare una nuova assistente per Giampaolo. Lo trovate in video integrale qui sotto subito dopo la messa in onda. Qui trovate la scheda del programma.

L’atelier delle Meraviglie – Episodio 11

A questo link potete rivedere in streaming la puntata andata in onda per la prima volta il giorno 3 giugno 2021. Potrebbe essere necessario iscriversi (gratuitamente) a Discoveryplus per accedere ai contenuti.