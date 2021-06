L’atelier delle Meraviglie puntata 10: Alexandra e Roberto

La decima puntata della prima stagione de L’atelier delle Meraviglie è andata in onda giovedì 3 giugno 2021, in prima serata su Real Time (canale 31 dtt). L’episodio trasmesso ha per titolo “Una notizia sconvolgente” con protagonista la coppia formata da Alexandra e Roberto, due futuri sposi che hanno già un bambino e che si sono conosciuti al lavoro ad Aprilia. Lo trovate in video integrale qui sotto subito dopo la messa in onda. Qui trovate la scheda del programma.

L’atelier delle Meraviglie – Episodio 10

A questo link potete rivedere in streaming la puntata andata in onda per la prima volta il giorno 3 giugno 2021. Potrebbe essere necessario iscriversi (gratuitamente) a Discoveryplus per accedere ai contenuti.