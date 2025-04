Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, domenica 27 aprile 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Raiuno, va in onda il film Lassie torna a casa. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Lassie torna a casa – Trama

Il film Lassie torna a casa (2020), è un remake tedesco del classico “Torna a casa, Lassie!” basato sul romanzo di Eric Knight. Diretto da Hanno Olderdissen, è un’avventura per famiglie incentrata sul legame tra un ragazzo e il suo fedele collie.

Florian Maurer, un dodicenne che vive in un villaggio nel sud della Germania, è inseparabile dalla sua cagna Lassie, un collie a pelo lungo. Quando il padre Andreas perde il lavoro, la famiglia è costretta a trasferirsi in un appartamento più piccolo dove i cani non sono ammessi. Con grande dolore, Florian deve affidare Lassie al conte von Sprengel e alla nipote Priscilla. Tuttavia, Lassie, maltrattata dal custode Hinz, fugge e intraprende un lungo viaggio pieno di pericoli attraverso la Germania per ritrovare Florian. Nel frattempo, Florian, spinto dalla speranza, cerca di rintracciare la sua amica a quattro zampe. La storia celebra la fedeltà e il coraggio di Lassie, culminando in un commovente ricongiungimento.

Lassie torna a casa – Cast

Nico Marischka: Florian Maurer, il giovane protagonista.

Sebastian Bezzel: Andreas Maurer, il padre di Florian.

Anna Maria Mühe: Sandra Maurer, la madre di Florian.

Bella Bading: Priscilla von Sprengel, la nipote del conte.

Matthias Habich: Conte von Sprengel, il nuovo proprietario di Lassie.

Christoph Letkowski: Hinz, il custode che maltratta Lassie.

Justus von Dohnányi: Gerhardt, il maggiordomo.

Johann von Bülow: Sebastian von Sprengel, padre di Priscilla.

Jana Pallaske: Franka, un’artista circense che incontra Lassie.

