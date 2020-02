L’Assedio, ospiti stasera, 26 febbraio 2020

Questa sera, mercoledì 26 febbraio 2020, alle 21:30 su Nove va in onda la terza puntata del nuovo ciclo de L’Assedio, il nuovo programma condotto da Daria Bignardi a quattro anni da Le Invasioni Barbariche. Anche in questo caso, al centro ci sono le intervisti ai personaggi dell’attualità, dalla politica allo spettacolo, passando per volti meno noti al grande pubblico.

La Bignardi (che nel frattempo è stata anche direttrice di Raitre) va in onda in diretta, in uno studio la cui scenografia è di Francesca Montinaro (la stessa de Le Invasioni Barbariche). La sigla, invece, è stata realizzata da Zuzu, ovvero Giulia Spagnulo, giovane fumettista ed illustratrice.

L’Assedio, gli ospiti del 26 febbraio 2020

Nella terza puntata de L’Assedio, Daria Bignardi intervisterà Andrea Grignolio, docente di Storia della Medicina e Bioetica all’Università San Raffaele di Milano e al Cnr. In studio, poi, ci sarà anche la biologa e attivista Emanuela Evangelista, unica occidentale che vive in un villaggio di sessanta abitanti nel cuore della foresta amazzonica.

Durante la puntata, inoltre, vedremo anche Ghali, Tommaso Paradiso, lo chef Giorgio Locatelli e la direttrice creative di Vogue Japan Anna Dello Russo. Parteciperanno, infine, anche Michela Murgia ed, in collegamento dalla newsroom di Sono le venti ci sarà Peter Gomez, per gli aggiornamenti sul Coronavirus.

L’Assedio, streaming

E’ possibile vedere L’Assedio in streaming su DPlay, la piattaforma di streaming online di Discovery Italia, e sull’app disponibile per smartphone e tablet. A questo link la pagina ufficiale del programma.