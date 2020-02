L’Assedio di Daria Bignardi, ospiti stasera, 19 febbraio 2020

Questa sera, 19 febbraio 2020, alle 21:30 su Nove va in onda la seconda puntata del nuovo ciclo de L’Assedio, il nuovo programma condotto da Daria Bignardi a quattro anni da Le Invasioni Barbariche. Anche in questo caso, al centro ci sono le intervisti ai personaggi dell’attualità, dalla politica allo spettacolo, passando per volti meno noti al grande pubblico.

La Bignardi (che nel frattempo è stata anche direttrice di Raitre) va in onda in diretta, in uno studio la cui scenografia è di Francesca Montinaro (la stessa de Le Invasioni Barbariche). La sigla, invece, è stata realizzata da Zuzu, ovvero Giulia Spagnulo, giovane fumettista ed illustratrice.

L’Assedio, gli ospiti del 19 febbraio 2020

Nella seconda puntata de L’Assedio, Daria Bignardi intervisterà il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Giuseppe Provenzano, il virologo Roberto Burioni e direttamente da Sanremo Bugo (al centro del caso legato a Morgan ed all’abbandono del palco dell’Ariston durante la loro esibizione) ed Elettra Lamborghini.

Inoltre, ci sarà anche Stefano Ferri, imprenditore milanese crossdesser che da anni ha deciso di indossare solo abiti femminili. Interverrà, infine, Luca Bottura.

L’Assedio, streaming

E’ possibile vedere L’Assedio in streaming su DPlay, la piattaforma di streaming online di Discovery Italia, e sull’app disponibile per smartphone e tablet. A questo link la pagina ufficiale del programma.