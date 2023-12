L’Anno che Verrà 2024 da Crotone: cantanti e ospiti

Seguici su Whatsapp - Telegram

Sarà Crotone questa volta ad ospitare L’Anno che Verrà 2024, lo show di fine anno di Raiuno in onda questa sera, domenica 31 dicembre 2023, subito dopo il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica.

Padrone di casa per la nona edizione è Amadeus, che ormai ha fatto di questo evento una sorta di “riscaldamento” per Sanremo. Numerosi dei cantanti sul palco allestito in Piazza Pitagora, infatti, sono tra i Big della 74esima edizione del Festival della Canzone Italia.

I cantanti ed ospiti de L’Anno che Verrà 2024

Ecco chi sono gli artisti annunciati:

Annalisa;

Paola&Chiara;

I Ricchi e Poveri;

Il Volo;

Sangiovanni;

The Kolors;

Dargen D’Amico;

Maninni;

Romina Power e Yari Carrisi.

A loro si aggiungono Nino Frassica, Cristiano Malgioglio e Gli Autogol. Roberta Morise, calabrese doc, guiderà invece i telespettatori nella visita e scoperta delle località più suggestive della Regione, tra le più verdi e più blu d’Italia.

Gli artisti saranno accompagnati da una big band diretta dal Maestro Stefano Palatresi che suonerà dal vivo i più grandi successi del presente e del passato. Presente anche un vivace corpo di ballo che renderà ancora più suggestiva ed emozionante l’atmosfera. La Scena è di Marco Calzavara. La regia è di Stefano Mignucci. Lo show si potrà seguire anche in diretta su Rai Radio 1, con interviste dal backstage.