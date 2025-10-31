Land of Bad, film su Italia 1: trama, attori e cast

Seguici su Whatsapp - Facebook - Telegram

Questa sera, venerdì 31 ottobre 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Italia1, va in onda il film Land of Bad. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

Land of Bad – Trama

Ambientato nelle Filippine meridionali, il film segue una squadra Delta Force durante una missione di estrazione di un informatore che si trasforma in un incubo quando il gruppo viene improvvisamente attaccato e circondato dai terroristi di Abu Sayyaf in territorio ostile.

Mentre la maggior parte dei membri della squadra è sopraffatta, il giovane ufficiale di prima linea Kinney sopravvive e, isolato, deve combattere per 48 ore in una battaglia per la sopravvivenza. La sua unica guida è il pilota di droni Reaper, un veterano cinico che lo assiste dall’alto fornendo supporto aereo e intelligence in tempo reale, in un thriller d’azione che mescola tensione, suspense e critica alla guerra moderna.

Land of Bad – Cast e attori

Liam Hemsworth: Sergente John ‘Sugar’ Kinney

Russell Crowe: Colonnello Eddie ‘Reaper’ Grimm

Luke Hemsworth: Capitano Eddie Grimm Jr.

Ricky Whittle: Sergeant Bishop

Milo Ventimiglia: Capitano Sugar

Daniel MacPherson: Capitano Walker

Chika Ikogwe: Sergente Nia Branson

Robert Rabiah: Saeed Hashimi (capo dei ribelli Abu Sayyaf)

Gunner Wright: Master Sergeant Darling

Joey Vieira: Staff Sergeant Vargas

Andre Martinez: ruolo minore (soldato)

George Burgess: Private Cooper (cameo)