Questa sera, mercoledì 2 luglio 2025, alle 21:20 in tv in prima serata su Rai1, va in onda il film L’amore a domicilio. Vediamo insieme trama, cast e attori per decidere se vale la pena vederlo.

L’amore a domicilio – Trama

L’amore a domicilio è una commedia sentimentale del 2019 diretta da Emiliano Corapi. Renato, un giovane assicuratore emotivamente cauto, evita relazioni serie per paura di soffrire. Un giorno incontra casualmente Anna, una ragazza affascinante agli arresti domiciliari per una rapina a mano armata. Rassicurato dalla sua condizione, che gli sembra “controllabile”, Renato si lascia andare ai sentimenti.

Tuttavia, la situazione si complica quando l’ex di Anna, Franco, evaso dal carcere, lo trascina in una serie di eventi imprevedibili, inclusa una rapina, mettendo alla prova il coraggio e le scelte di Renato in amore. Il film esplora il tema della paura di lasciarsi andare e il rischio di amare, mescolando commedia, dramma e sfumature di heist-movie.

L’amore a domicilio – Cast

Miriam Leone – Anna

Simone Liberati – Renato

Fabrizio Rongione – Franco

Anna Ferruzzo – Silvana (la madre di Anna)

Luciano Scarpa – Sergetto

Antonio Milo – Poliziotto

Valeria Perri – Personaggio secondario

Jerry Mastrodomenico – Personaggio secondario

Maurizio Bianucci – Marito di Dori

Renato Marchetti – Personaggio secondario

