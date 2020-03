L’Amica Geniale 3, la terza stagione ci sarà

Che L’Amica Geniale avrà una terza stagione è ormai cosa nota. Il progetto, infatti, prevede la produzione di quattro stagioni, ognuna delle quali ispirata ad un libro della tetralogia di Elena Ferrante. L’Amica Geniale 3, quindi, si farà, ma non solo per questo motivo.

Fondamentale, evidentemente, anche il risultato della fiction di Raiuno con Margherita Mazzucco e Gaia Girace in termini di ascolti: le prime tre puntate della seconda stagione, andate in onda il lunedì sera, hanno ottenuto una media di 6.544.000 telespettatori, numeri da serie evento che difficilmente (fatte le dovute eccezioni, come Don Matteo ed Il Commissario Montalbano) le fiction italiane raggiungono.

Il successo de L’Amica Geniale permette, quindi, di proseguire con una terza stagione, le cui riprese dovrebbero cominciare in primavera. Il cast è confermato, ma sarà inevitabile un cambio nel corso degli episodi: le vicende portano infatti Lenù (la Mazzucco) e Lila (la Girace) a diventare ancora più grandi, e le due giovani attrici che oggi le interpretano non potranno essere credibili nei panni di due donne sopra i 30 anni.

Intervistata da Fanpage, la Girace ha rivelato che interpreterà Lila per altre tre puntate, cosa che, presumibilmente, sarà anche per la Mazzucco ed il resto del giovane cast. Poi, ad interpretare i personaggi, arriveranno degli attori più grandi.