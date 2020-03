L’Amica Geniale 3: cosa succederà?

La fiction L’Amica Geniale 2 – Storia del nuovo cognome si è chiusa dopo otto episodi di successo andati in onda su Rai1. Il rapporto tra le due protagoniste si è incrinato dopo il tradimento di Elena da parte di Lila, che ha dato il via ad una storia estiva con Nino Sarratore, da sempre amato da Elena. Una storia che si è evoluta, trasformandosi in un passionale rapporto clandestino, fino a quando Lila non ha lasciato Stefano per andare a vivere con lui. Tra i due, però, le cose non vanno come ci si sarebbe aspettati.

Lenù si è così tuffata ancor di più nello studio, per arginare la delusione e per dimostrare di essere superiore all’amica/nemica. Quando inizia l’Università a Pisa – grazie ad una borsa di studio vinta per gli eccellenti risultati scolastici -, diventa una specie di “star” nel rione, ma al contempo il suo luogo natio le diventa sempre più estraneo. La ragazza riesce a pubblicare anche un libro, mentre Lila, la cui vita sta lentemente sprofondando, lavora come operaia in un salumificio, ha avuto un figlio da Nino Sarratore e fatica ad arrivare alla fine del mese.

Come proseguirà la storia? La terza stagione, tratta dal terzo libro della saga, intitolato Storia di chi fugge e di chi resta, riprende dove si è interrotta la seconda stagione. Sono gli anni ’70, Elena ha raggiunto una certa fama ed è fidanzata con Pietro, mentre Lila, che nel frattempo è andata a vivere in amicizia con Enzo, sta cadendo sempre più a pezzi. Oltre ad essere sfruttata in fabbrica e doversi occupare del figlio avuto da Sarratore, infatti, la notte aiuta il ragazzo con gli studi di informatica.

Le condizioni in cui si trova Lila arrivano alle orecchie di Lenuccia, che decide così di farle visita e, trascinata dagli amici, si iscrive al Partito Comunista per protestare contro lo sfruttamento nelle fabbriche. Scrive un articolo sull’argomento e guadagna una certa notorietà anche in ambito giornalistico. Le sue buone intenzioni durano però poco, perché deve tornare a Firenze dal suo Pietro, giovane professore, col quale convola a nozze e da cui ha presto due bambine.

La vita matrimoniale non va come avrebbe sperato. Pietro, pur essendo un buon padre, è un marito distaccato e lei, poco ispirata da una vita noiosa e monotona, non riesce a scrivere un nuovo romanzo di successo. Per Lila invece le cose iniziano a migliorare: Enzo ottiene un buon lavoro all’IBM grazie al quale può permettersi di sostenere economicamente Lila e il figlio Gennaro. La donna può quindi licenziarsi e successivamente viene assunta proprio all’IBM, dove collabora fianco a fianco ad Enzo, verso cui i sentimenti continuano a crescere, finché i due si fidanzano.

Nella vita di Elena ad un certo punto ritorna Nino Sarratore, mai del tutto dimenticato. I due iniziano una relazione clandestina che porteranno l’uomo – che nel frattempo si era sposato ed aveva avuto un figlio – ad abbandonare la moglie. Anche Lenuccia decide di fare lo stesso con la propria famiglia, lasciando Pietro e addirittura affidando a lui la gestione delle due figlie per seguire Sarratore.

La terza stagione de L’Amica Geniale andrà in onda su Rai1 presumibilmente a partire da febbraio 2021.